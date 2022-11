Avigliano, Salvatore riprende le deleghe. Strappo ricucito e il monito: "Agenda di governo e periodica verifica degli obiettivi"

"Riprendo le deleghe alla cultura, politiche giovanili, e associazionismo che il mese scorso mi erano state revocate allo scopo di rasserenare il clima turbato da equivoci e incomprensioni che certamente fanno parte delle dinamiche politiche ma, al tempo stesso, non aiutano a porre in essere una giusta azione di governo, creando un clima di incertezza che inevitabilmente si ripercuote sulla cittadinanza", lo afferma Angela Maria Salvatore che torna così in giunta. "Tali equivoci - rimarca Salvatore - erano emersi in occasione della seduta del Consiglio comunale del 17 ottobre, durante la quale i toni si sono alzati, mentre oggi si rende necessario e indispensabile riprendere un sereno dialogo istituzionale tra le parti. La vicenda è nota a tutta la comunità ed è pleonastico tornare su quanto detto in tale occasione. Nel mio intervento in consiglio comunale ho evidenziato le attività messe in campo dall’assessorato ed il mio operato improntato solo ed esclusivamente alla crescita socio-culturale di Avigliano. È da lì che voglio riprendere il lavoro bruscamente interrotto, per il rispetto che devo a quanti hanno confidato nella mia persona; sono stata eletta dal popolo con un largo suffragio, pur non avendo a mio sostegno alcun apparato di partito e senza inalberare ideologie. Ho dichiarato la mia adesione a una lista che si è presentata con un programma di rinnovamento e la mia presenza era ed è esclusivamente motivata da un impegno di servizio civico e dal desiderio di poter giovare alla comunità aviglianese mettendo a disposizione le competenze acquisite nell’ambito culturale. Queste sono le ragioni ideali del mio impegno politico e questa è la verità incontrovertibile. Sono fieramente espressione del civismo laborioso ed operoso che anima le comunità lucane e non ho mai messo in dubbio le ragioni del mio impegno con la maggioranza in cui sono stata eletta. Con queste premesse - prosegue Salvatore - adesso aderisco al Gruppo Misto che sarà guidato in qualità di capogruppo dalla consigliera Federica De Carlo, nato in seno alla maggioranza unitamente ad altri cinque consiglieri, con i quali ho condiviso questo momento di crisi, seppur non per ragioni di solidarietà di partito. Mi ha unito e mi unisce a loro l’identità di vedute riguardo al metodo ed al merito con il quale abbiamo rivisto ed impostato il programma di governo. Queste le ragioni per le quali, nel dichiarare l’intento di proseguire nell’attività amministrativa, abbiamo posto una serie di obiettivi programmatici imprescindibili che l’amministrazione deve porsi e raggiungere e che saranno sottoposti a periodica verifica, al fine di evitare successive ed inutili incomprensioni. Si tratta di una sorta di agenda di governo, con la quale plasmare l'azione da mettere in campo sulla base di precisi obiettivi da raggiungere, frutto delle istanze pervenute da tutto il territorio comunale. Sarà la nostra guida a garanzia del buon governo che è nell'interesse di tutti porre in essere, senza personalismi e rivendicazioni. Per quanto attiene alle mie deleghe e dunque nell’attività di promozione e valorizzazione della tradizione culturale di Avigliano, che aveva suscitato non solo nella nostra comunità, interesse e ammirazione, ritengo necessario portare a conclusione alcuni progetti strategici della politica socio-culturale che avevo promosso ed avviato a realizzazione, tra i quali la Biblioteca civica. Si tratta di un progetto alquanto complesso che mette al centro i giovani che dovranno in un certo qual modo gestirlo come luogo di scuola democratica, con il supporto di persone adeguate che li indirizzino alla lettura critica, alla interlocuzione e tolleranza per le idee divergenti dalle proprie, e alla acquisizione ed educazione dell’uso e del linguaggio dei media moderni; dunque una biblioteca non come pura conservazione di libri, ma come centro vivente di socializzazione, di educazione, di formazione, tutto ciò, insomma di cui hanno bisogno oggi i nostri giovani. Vi è ancora - conclude Salvatore - da avviare il consiglio comunale dei ragazzi, al quale assegno una grande importanza dal punto di vista di educazione civica e di aggregazione dei ragazzi delle varie aree del vasto territorio aviglianese. Vi è, infine, il progetto relativo a un Festival della letteratura per l’infanzia, ed altre iniziative connesse. Portare a termini tali progetti, e avviarne altri, ha per me una priorità assoluta. Avigliano ha un glorioso passato storico e culturale ed è giusto custodirne e valorizzarne la memoria e proiettarsi contestualmente al futuro".