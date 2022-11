Rapporto Bankitalia sull'economia lucana: per Pittella quella di Bardi è una esultanza fuori luogo

“Il governatore Bardi indichi come affrontare le criticità emerse dal rapporto di Bankitalia e ben note a chi vive questa regione, piuttosto che gongolarsi per il solo bonus gas in uno sforzo di autoassoluzione”. Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, che aggiunge:”il rapporto di Bankitalia segnala una economia lucana in affanno ed un rallentamento dei settori produttivi, a causa dell’aumento dei costi energetici e dell’inflazione. Pur nel riconoscimento unanime che il bonus gas sia un valido aiuto per le famiglie, non è pensabile che a fronte di un quadro di debolezza, il presidente Bardi non dica una parola, ad esempio, sugli aiuti alle imprese contro il caro energia, come le minoranze in consiglio regionale propongono ripetutamente. Intende agire? Come ed in che tempi? Il settore dell’automotive è dirimente poi per l’economia lucana. Stiamo sollecitando da mesi un intervento sulla crisi di cui dà conto anche Bankitalia. Come intende muoversi? Aprirà un tavolo con il governo nazionale? O intende continuare ad ignorare, non già il nostro appello, ma l’importanza sociale del problema? E ancora, cosa farà sul superbonus 110%, affinché non si cancelli una misura che pure è stata da stimolo per il settore edile? E poi, davvero l’inflazione si combatte con il solo abbattimento della bolletta del gas? Chiederei serietà, mentre - continua Pittella - ci appare davvero non sufficiente e forse anche offensiva l’esultanza di Bardi che sembra, a questo punto, ignorare del tutto il quadro complessivo. Ai lucani non basta - conclude il consigliere - la solita e sola strategia comunicativa, tesa a nascondere la debolezza del suo governo regionale, quanto piuttosto ricevere risposte nel merito anche alla luce della grande dotazione finanziaria a disposizione di questo governo”.