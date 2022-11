Riconfermata la stella Michelin al 'Don Alfonso' di Lavello e al 'Vitantonio Lombardo Ristorante'

Riconfermata la stella Michelin agli chef lucani del “Vitantonio Lombardo Ristorante” di Matera e del “Don Alfonso” del San Barbato Resort di Lavello. L’alta cucina non è una cosa per pavidi: bisogna avere immaginazione, essere temerari, non lasciarsi scoraggiare e lanciare il cuore oltre l’ostacolo, è solo così che si arriva alle stelle. Se poi le stelle sono quelle Michelin, allora si entra di diritto nell’olimpo della cucina gourmet.

Ne sono consapevoli gli chef lucani Vitantonio Lombardo e Donato De Leonardis ai quali è stata riconfermata la stella Michelin: il prestigioso riconoscimento assegnato dall’iconica guida gastronomica che, dal 1926, decreta i migliori ristoranti ed i migliori chef italiani. Prenotazione anonima, degustazione silenziosa ed espressione imperturbabile fino alla fine del pasto. Gli ispettori della guida si palesano soltanto dopo il conto ed è lì che lo chef comincia a palpitare. E’ andata così anche a Matera, nel ristorante di Vitantonio Lombardo e al San Barbato resort di Lavello, regno culinario di Donato De Leonardis. Dietro questo traguardo ci sono impegno, lavoro di squadra e amore per la propria terra. Ascolta il podcast e scopri la reazione degli chef Lombardo e De Leonardis dopo la riconferma della stella Michelin.

