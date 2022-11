Bonus Gas, Bardi: "Con la nostra misura contiamo di tenere a freno l'inflazione"

“Oggi Banca d'Italia evidenzia il ‘rilevante contributo della Regione per ridurre la spesa delle famiglie relativa al gas, finanziato attraverso le compensazioni ambientali relative alle attività estrattive’, relativamente ai rincari sui bilanci familiari. Il rapporto di Bankitalia evidenzia elementi positivi dell'economia lucana e le criticità della congiuntura che stiamo vivendo, ma grazie alla nostra misura contiamo di tenere a freno l'inflazione e di attrarre nuovi residenti in Basilicata". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.