Salvatore Caiata (FdI) è il nuovo segretario della commissione Affari esteri

Il mese scorso la chiusura delle indagini a Siena

Autoriciclaggio a Siena: chiuse le indagini con Bidilo e Salvatore Caiata. Il pm manda gli avvisi: inchiesta su acquisti di società in Italia e all'estero

La soddisfazione del parlamentare lucano per il prestigioso incarico

"Onorato di essere stato eletto come segretario della commissione Affari esteri. Un doppio onore sia per la fiducia che il mio partito ha voluto darmi, sia per l'importanza storica che questa commissione ricopre in questo momento per il futuro della nostra nazione. Per me è davvero un grande onore e una grande emozione e non posso che ringraziare il mio presidente Giorgia Meloni e il mio partito per la fiducia riposta".