Pipponzi e Mignoli incontrano il personale di Arpab: obiettivo promuovere un ambiente di lavoro senza discriminazioni

Si è tenuto a Potenza, in data odierna, un importante incontro tra le dipendenti e i dipendenti di Arpab e l'Ufficio regionale della consigliera di Parità al fine di accendere i riflettori sul delicato sempre attuale tema delle discriminazioni sui luoghi di lavoro. "È stato un importante momento formativo e di confronto per far conoscere alle lavoratrici e ai lavoratori gli strumenti a loro tutela", fanno sapere Pipponzi e Mignoli. Nell'occasione è stata signalata una dichiarazione di intenti da parte dell'Agenzia, come reso noto anche dal Direttore generale Donato Ramunno e dal Comitato unico di garanzia, volta a promuovere un ambiente di lavoro sano, sicuro, sereno e scevro da discriminazioni ed improntata alla parità di trattamento.

Seguirà uno specifico focus sull'iniziativa