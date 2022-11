Forestazione: a Torino l'evento conclusivo del progetto 'For.Italy', Basilicata tra le Regioni coinvolte

Il salone d'onore del castello del Valentino a Torino, mercoledì 9 novembre, ospiterà l'evento di chiusura del progetto "For.Italy - Formazione Forestale per l'Italia". L'incontro, promosso dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell'agricoltura e della Sovranità Alimentare, organizzato dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente di Torino, si propone di presentare e di analizzare, a due anni dall'avvio, i risultati delle attività realizzate e di valutare i possibili sviluppi in relazione alla Strategia forestale nazionale ed al Piano strategico della Politica agricola comunitaria 2023-2027. L'evento è rivolto ai rappresentanti di tutte le Regioni e Province autonome e ai soggetti che operano nella formazione professionale e nella gestione forestale. Avviato a novembre 2020, con il cantiere forestale a Serra San Bruno (Vibo Valentia), il progetto For.Italy vede coinvolte, oltre al Piemonte, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Sono stati realizzati sei cantieri dimostrativi, che hanno visto la partecipazione di quasi 700 persone fra operatori del settore, imprese, tecnici, amministrazioni e carabinieri forestali, e sette corsi di formazione per istruttori forestali di abbattimento ed esbosco.