Regione Sicilia, Avviso da 3,5 milioni per disoccupati e residenti in Sicilia o residenti in Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna ma con domicilio nel territorio isolano

Il contributo massimo riconoscibile per singolo apprendista è pari a 6 mila euro. L'avviso ha come destinatari i giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni disoccupati e residenti in Sicilia o residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, ma con domicilio nel territorio isolano. I soggetti coinvolti nell'attuazione della misura 4C sono i Centri per l'impiego, che svolgeranno un ruolo attivo di promozione della misura di politica attiva e di mediazione tra i destinatari e i soggetti promotori, e i datori di lavoro privati che assumono il giovane con contratto di apprendistato di III livello per il tramite dei soggetti promotori. I soggetti promotori possono presentare la domanda di ammissione al Catalogo tramite il sistema "Ciapiweb", entro e non oltre il prossimo 28 novembre.