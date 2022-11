Agricoltura, dalla Carta "Lucania 2021" è nata Anarsia: la Basilicata tra le sei Regioni coinvolte

La nuova Associazione, con sede legale a Legnaro (Padova) presso Veneto Agricoltura, nata dalla Carta di intenti "Lucania 2021" siglata un anno fa a Matera, si pone l'obiettivo di condividere competenze ed esperienze su tematiche agricole, forestali e della pesca tra le Agenzie regionali di settore. Alla prima assemblea hanno preso parte le Agenzie di Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Molise e Basilicata, ma altre Agenzie regionali entreranno presto in Anarsia appena concluso l'iter necessario. Nell'occasione, sono state messe a confronto le diverse organizzazioni e le principali linee di sviluppo di ciascuna Agenzia ed evidenziate alcune "buone pratiche" che potranno rappresentare le prime linee condivise di sviluppo del programma di Anarsia. Tra queste, la tutela e la valorizzazione dell'agrobiodiversità; l'ampliamento a livello nazionale della rete Patrinet.Bas degli antichi "patriarchi da frutto", che punta a raccontare il territorio valorizzandolo anche dal punto di vista turistico; l'adesione al modello interregionale basato sulla piattaforma Irrora per la gestione amministrativa delle attività di regolazione e taratura delle macchine irroratrici per prodotti fitosanitari; la definizione di un sistema di controllo per la valorizzazione dei "casoni" e dell'ittiturismo; il potenziamento degli organici delle Agenzie; la formazione e l'incentivazione del personale. Le Agenzie regionali dovranno ora mettere a punto i dettagli del programma di attività e avviare concretamente le collaborazioni. La seconda assemblea di Anarsia è stata programmata nella prossima primavera a Roma con l'obiettivo di fare il punto sull'andamento dei progetti avviati e monitorare le attività. La terza assemblea si svolgerà invece a settembre in Basilicata.