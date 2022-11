Pd, Cuperlo torna sul caso La Regina e attacca il viceministro Bignami (FdI) in abiti nazisti

"A ridosso della campagna elettorale noi (il Pd) abbiamo visto il ritiro dalla nostra lista in una posizione eleggibile di un giovane dirigente di ventotto anni che aveva anni prima scritto alcuni commenti sui social critici verso il governo israeliano in merito alla causa palestinese e che si esponevano alla critica (da lui respinta) di un sospetto di antisemitismo incompatibile con il compito che aveva assunto". Così Gianni Cuperlo scrive in un post su Facebook a proposito di Raffaele La Regina, ex segretario regionale dei Dem di Basilicata. "Lui stesso ha scelto un passo di lato motivandolo con la volontà di non consentire alcuna strumentalità sul partito di cui era e rimane un esponente. La fotografia qui sotto, invece, ritrae il nuovo viceministro del governo italiano alle Infrastrutture e Trasporti - scrive ancora Cuperlo su Facebook - Cioè questo cretino giurerà sulla Costituzione (avendo spiegato che questa immagine datata era una goliardata tra amici). La capite la differenza?". Bignami, questa mattina, per l'appunto, ha giurato sulla Costituzione e in merito a quella fotografia che lo ritrae in divisa nazista, che già circolava sui social e che negli ultimi giorni è diventata virale, ha tenuto a precisare e a prendere le distanze: “Non spiega nulla di me, non mi rappresenta”. “È molto grave. E infatti sento una profonda umiliazione”, ha detto a La Repubblica, ricordando che la foto risale al 2005. “Avevo 29 anni ed era il mio addio al celibato. Mi conciarono così, sa come va in quei casi, uno perde il controllo della situazione”, ha aggiunto, prima di riconoscere che all’epoca era già stato eletto consigliere comunale di Bologna. “Fu una enorme ca …. ”, ha detto ancora a La Repubblica il neo numero due di Salvini al ministero di Infrastrutture e Trasporti.