A Sasso di Castalda la XIV edizione del Riconoscimento Nazionale Mimmo Beneventano, medico e politico di origini lucane ucciso dalla camorra nel 1980

I premiati di quest'anno saranno il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e il giornalista Nico Piro. Della Ragione, che parteciperà con una delegazione della sua comunità, è stato scelto perché è riuscito ad impegnarsi continuamente e quotidianamente per contrastare la disuguaglianza sociale e per una società più equa, fondata sulla giustizia sociale e ambientale. Piro, che parteciperà virtualmente poiché si trova all'estero per lavoro, è stato scelto per essere riuscito a raccontare le storie di chi non ha voce, in Italia come nelle aree di crisi in giro per il mondo; sempre in prima linea, è esempio concreto di quanto il giornalismo possa essere impegno civile, nel nome della verità e della giustizia. Alle ore 16 presso il cimitero di Sasso di Castalda, il sindaco Rocchino Nardo depositerà una corona sulla tomba di Mimmo Beneventano.