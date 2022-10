Direzione nazionale del Pd, la denuncia di Sileo su quanto accaduto nel Partito Democratico lucano

"La ricostruzione del Pd riparta dal Sud dove non c'è stata nessuna donna candidata capolista", lo ha dichiarato la componente lucana della direzione nazionale del Pd, Lucia Sileo, durante i lavori della direzione stessa ed ha denunciato come in Basilicata, con un colpo di mano, sia stato sfiduciato il segretario regionale, Raffaele La Regina, con l'intento non riuscito di eleggerne uno nuovo in assemblea. "Episodi come quello consumatosi nel Pd lucano, con un colpo di mano del vecchio gruppo dirigente, chiudono il partito invece di aprirlo", ha concluso Sileo che in Basilicata è anche commissaria delle donne dem lucane. Sull'argomento è tornato il segretario Enrico Letta che ha ammesso l'esistenza di un problema del Pd legato al Sud e l'intento di affrontarlo nel congresso nazionale.