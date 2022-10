Inquinamento nel Pertusillo? 35 eurodeputati dei Verdi scrivono alla Commissione Ue

Trentacinque eurodeputati dei Verdi europei hanno inviato una lettera alla Commissione Ue per chiedere accertamenti sullo stato delle acque dell'invaso del Pertusillo (Potenza) e sulla qualità dell'acqua potabile degli acquedotti lucani e pugliesi. La richiesta arriva alla vigilia del processo sulle eventuali responsabilità di Eni legate all'estrazione di petrolio e di gas nella zona. In particolare gli eurodeputati chiedono chiarimenti sul "quadro preoccupante" che "riguarda il tasso di tumori e altre malattie in due siti adiacenti". I deputati ritengono infatti che "l'aggiornamento del Registro Tumori" sia "di estrema importanza perché permetterebbe di capire se esiste un legame tra l'eccesso di mortalità e le attività legate al petrolio e al gas". Alla Commissione inoltre viene chiesto se l'estrazione di petrolio e gas in prossimità di un bacino di acqua potabile costituisca una violazione della Direttiva 2000/60/CE e se intenda garantire che l'Italia effettui la valutazione - in conformità con la legislazione dell'Ue - sul danno ambientale e sanitario di questi impianti. "Quello del cosiddetto 'petrolgate' in Basilicata è uno scandalo su cui la Commissione europea non può più volgersi dall'altra parte", ha affermato l'eurodeputata dei Verdi Rosa D'Amato in una nota.