28 ottobre 2022, ore 16.00: aperto il portale per il Bonus gas Regione Basilicata. Bardi: "Stiamo facendo una cosa epocale"

DI SEGUITO IL LINK DEL PORTALE: https://portalebonusgas.regione.basilicata.it/

o in alternativa https://www.apibas.it/bonusgas/

IL PUNTO DEL PRESIDENTE BARDI

"Promesso. Fatto. Oggi dalle 16 sarà possibile presentare l’autocertificazione per accedere ai benefici della legge che darà il gas gratis a tutti i lucani. Nel video sono illustrate tutte le informazioni utili. Sul sito e sul canale YouTube della Regione Basilicata ci sono poi i tutorial per aiutare i cittadini nella compilazione dell’autocertificazione. Serviranno solo 5 minuti.

Trovate i video tutorial per i “Beneficiari persone fisiche (PDR individuale)” anche qui:

http://t.me/basilicatanextgeneration

Al seguente indirizzo trovate anche tutte le FAQ

https://regione.basilicata.it/.../giunta/department.jsp...

Altre seguiranno in base alle vostre domande. Vi prego di riferirvi unicamente alle informazioni ufficiali della Regione Basilicata, per evitare di alimentare, inseguire e creare fake news che danneggiano unicamente i cittadini. Stiamo facendo una cosa epocale, senza precedenti nella storia della Basilicata, unici in Europa in questo momento di aumento delle bollette senza precedenti. Ieri parlava dell’unicità del modello Basilicata il più importante giornale economico-finanziario di Francia. Ne siamo orgogliosi. Miglioreremo quello che serve, aggiusteremo quanto emergerà, ma stiamo dando un aiuto concreto a tutti i lucani. Era ora", così su Facebook il presidente della Giunta regionale Vito Bardi.