Difficoltà per il distretto sanitario di Tricarico: Pittella chiede al governo regionale risposte immediate

“L’insussistenza del management dell’Asm, a cui tra l’altro in maniera illegittima il governo regionale ha affidato anche il commissariamento del Crob, ha provocato l’ennesima criticità per la sanità territoriale. E questa volta a lamentare disorganizzazione e carenze è il distretto sanitario di Tricarico”. Lo dichiara il consigliere regionale Marcello Pittella che si è associato al sit in di protesta indetto questa mattina dal “Comitato per il diritto alla salute pubblica” dinanzi all’ospedale di Tricarico. “Chiediamo risposte immediate al presidente Bardi - continua Pittella - per ripristinare l’erogazione dei servizi oggi in affanno quali il laboratorio analisi, la radiologia, la cronica carenza di personale sanitario in alcuni ambulatori e di quello amministrativo presso il distretto. La disattenzione del governo regionale e delle apicalità dell’Asm sta di fatto creando disagi, anche economici, ai cittadini che a quel nosocomio afferiscono. Quanto si continua a verificare, oggi a Tricarico ma ieri in altre strutture non può passare inosservato e - conclude Pittella - necessita di un intervento immediato per una risoluzione.”