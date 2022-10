Case al simbolico prezzo di un euro: a Chiaromonte l'iniziativa per ripopolare il borgo

L’iniziativa si propone di dare nuova vita ad immobili inutilizzati, spesso versanti in totale stato di incuria, favorendo il ripopolamento e la riqualificazione urbana del centro storico. Tra gli obiettivi proposti, c’è l’opportunità di rendere il paese un centro storico fulcro propulsore di attività di carattere socio-economico, vitale e sinergico, promuovendo l’insediamento di giovani coppie, di famiglie, singoli, di attività e associazioni. Il paese è tranquillo e accogliente, pronto a riportare a casa quanti vorranno tornarci e abbracciare neo-concittadini alla ricerca di una nuova sistemazione. Chiaromonte, luogo di storia e cultura, culla di rinomati vini e di ottimo cibo, ha il privilegio di essere situato nell’immenso cuore verde del Parco Nazionale del Pollino: sorgendo sulla modesta cima del Catarozzolo, tra le valli del Sinni e del Serrapotamo, per le sue caratteristiche morfologiche e paesaggistiche offre magici scenari e panorami emozionanti, dal profondo blu del Mar Ionio al massiccio più imponente del Sud Italia, dalle Torri dell’Antica Contea ai tanti luoghi d’interesse storico e architettonico. Il borgo lucano, ricco di storia e tradizioni, si configura come luogo ideale per quanti desiderano abbracciare uno stile di vita più sano, lontano dai ritmi frenetici delle grandi città metropolitane per riscoprire il legame diretto con la natura. Il posto perfetto per vivere una vita tranquilla, in una comunità solare e calorosa che ne fa casa per tutti, in un paesaggio bucolico senza tempo. Il paese è pronto a diventare casa per tutti: un’incredibile opportunità per lavoratori smart-workers e pendolari, singoli, coppie, famiglie, commercianti e circoli culturali. Inoltre, il progetto è incentivo anche per chi, desideroso di far conoscere Chiaromonte e dintorni nel mondo, intende realizzare nuove strutture turistico-ricettive, come B&B o alberghi diffusi, ampliando l’offerta già presente sul territorio. Le possibilità sono tante e tutte a portata di un click. Visitando il sito https://chiaromonte.casa è possibile accedere a tutti gli immobili destinati alla vendita o all’affitto ubicati nel territorio del Comune di Chiaromonte; sono altresì disponibili tutte le istruzioni per acquistare, vendere o affittare casa. Il procedimento è facile ed è totalmente gratuito: per inserire un immobile in vendita (al prezzo simbolico di 1€ o al prezzo di mercato) o affittare immobili, è necessario scaricare dal sito https://chiaromonte.casa gli allegati idonei al tipo di cessione, compilare integralmente i moduli e protocollarli presso il Comune di Chiaromonte, di persona, tramite email o PEC; da quel momento sarà generata sul portale l’inserzione relativa senza alcun costo.

Chi acquisterà al prezzo simbolico di 1,00€ dovrà attenersi ad alcune regole previste dal regolamento, visionabile e scaricabile dal sito, approvato in Consiglio Comunale, tra cui terminare gli interventi di riqualificazione dell’immobile entro tre anni dall’avvenuta compravendita. A garanzia del bene, il Comune di Chiaromonte si pone in qualità di intermediario e garante del rispetto delle clausole previste dal regolamento a tutela degli interessi coinvolti, e riserverà la trattativa ai privati.