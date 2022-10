In libreria «InContro l'adulto maltrattante», il testo che si occupa della violenza come questione maschile

InContro l'adulto maltrattante, un volume «che nasce da un’esigenza importante, quella di spostare l’attenzione dalla violenza come problema delle donne alla violenza come questione maschile, prendendo in considerazione quindi il soggetto che esercita la violenza stessa», fanno sapere gli autori: Alfredo De Risio, Matteo Pio Ferrara, Lorenzo Cristilli e Francesca Sassano.

«Le Raccomandazioni del Consiglio D’Europa (2002) 5, invitano gli Stati membri a piani care interventi rivolti a uomini che agiscono violenza nelle relazioni a ettive, intesi come misura aggiuntiva alla sentenza di condanna, volta a prevenire futura violenza. L’Italia, in questo percorso virtuoso, sconta un ritardo scienti co, culturale e legislativo nelle azioni di intervento psicologico e riabilitativo ad indirizzo dell’uomo abusante». Da tale consapevolezza è derivata la volontà degli Autori di scrivere un testo il più possibile sintetico e “pratico”, di facile consultazione, centrato sui problemi concreti dell’intervento ad indirizzo di partner violenti, nella consapevolezza che è solo nello sviluppo di una rete competente, di azioni e di servizi, che si possono superare le tante di coltà insite nel problema.

Gli autori

Alfredo De Risio, psicologo psicoterapeuta analitico adleriano e specialista in Psicologia Clinica. È Dirigente Psicologo Alta Specializzazione presso il DSM-DP ASL Roma 6. È professore a c. di Criminologia Clinica presso il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia forense e Direttore del Master di II° livello in Psicologia penitenziaria e offender management - Università LUMSA di Roma. E' consulente presso il Ministero della Giustizia per attività di studio, ricerca e formazione. È socio fondatore della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, è oggi Presidente eletto del Collegio dei Probiviri.

Matteo Pio Ferrara, Ph.D. Psicologo psicoterapeuta ad indirizzo Breve Strategico. Di vasta esperienza nei campo delle dipendenze comportamentali,è oggi specialista ambulatoriale presso il Servizio per le Dipendenzew Patologiche dell’ASL di Ferrara.

Lorenzo Cristilli, psicologo, tirocinante presso C.C. Rebibbia, criminologo, ha dedicato nel corso di questi anni attenzione e studio alle tematiche relative alla legge 38 del 2010 sia attraverso produzioni monografiche che nei progetti applicativi della Fondazione Isal.

Francesca Sassano, Presidente Associazione Keep On, Vice Presidente Camera Penale Distrettuale di Basilicata, Responsabile regionale Osservatorio Carceri Unione Camere Penali, docente accreditato presso vari istituti ed enti privati, già cultrice del diritto presso l’Università degli Studi di Bari. Ha pubblicato numerose monografie giuridiche.