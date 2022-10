Governo Meloni, parla il senatore di Fdi Gianni Rosa: "Attuerà il programma che gli Italiani hanno scelto"

"Ci aveva anticipato la volontà di costituire un Governo di alto profilo e così è stato. Giorgia Meloni, dopo 10 anni di Governi che non tenevano conto del risultato elettorale, mette in campo una squadra che racchiude tutte le anime del centrodestra e che garantirà una forte azione esecutiva attuando il programma che gli Italiani hanno scelto con il voto. Non posso non congratularmi con tutti i Ministri di Fratelli d’Italia dei quali ho potuto apprezzare in questi anni di coerente militanza politica la competenza e la preparazione. Auguri a tutti i Ministri di questo Governo che sono certo passerà alla storia per i risultati che saprà ottenere. Auguri alla nostra Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Noi che ti abbiamo seguito non abbiamo avuto mai dubbi sulla tua forza", così in una nota il parlamentare lucano Gianni Rosa.