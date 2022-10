Sui sentieri dei briganti di Atella per il Palio delle contrade

ATELLA - Si terrà domenica 23 ottobre, a partire dalle ore 10.00 e per l’intera giornata, la manifestazione “Sui sentieri dei briganti e Palio delle contrade”, promossa dalla Valle dei cavalli di Atella e dal B&B Tra i castelli.

La manifestazionevedrà quale punto centrale la frazione Dragonetti nel Comune di Filiano.

Si tratta di una iniziativa culturale e sportiva che rientra nelle attività di G.E.A.N. (Guardie Equestri Ambientali Nazionali) cui ha collaborato il Comune di Filiano.

Il programma prevede: ore 10.00 partenza a piedi e a cavallo dalla piazza Belvedere di Dragonetti per poi inoltrarsi nel bosco seguendo gli storici sentieri dei Briganti.

Nel pomeriggio si eseguirà il tradizionale “battesimo della sella” che vedrà protagonisti i bambini.

Il campione di tiro con l’arco a cavallo, Stefano Summa insieme ai suoi allievi, si esibirà nella disciplina del tiro con l’arco a cavallo che si svolgerà nello spazio allestito nella piazzetta.

Sarà l’occasione per avvicinare nuovi allievi a questa entusiasmante disciplina sportiva che da anni si svolge nei maneggi GEAN presso la Valle dei Cavalli di Atella (contrada Piani di Carda).

Hanno offerto il proprio contributo alla iniziativa Franco Pace,Latteria Oro Bianco, Grandi Terre Agri Farm, The Horse Paradise.

Intanto, il gruppo di lavoro di Gean presieduto da Salvatore Summa sta preparando la presenza alla Fiera Cavalli di Verona che si terrà dal 3 novembre prossimo non facendo mancare, come nelle precedenti edizioni, il proprio contributo di idee e contatti tesi ad ampliare il raggio di azione degli equiturismi in Basilicata