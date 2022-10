L'esecutivo a guida Meloni è realtà: gli auguri di buon lavoro del governatore Bardi

“L’Italia ha un governo politico espressione della libera scelta dei suoi cittadini. Gli elettori hanno determinato le condizioni per garantire la necessaria stabilità utile ad affrontare tutte le delicate questioni che ci attendono. Al premier Giorgia Meloni e ai ministri tutti, auguro di lavorare intensamente e coralmente per trovare le migliori e più rapide risposte alla moltitudine di questioni che le famiglie, le imprese e enti locali si trovano ad affrontare in questo difficile momento. Con queste elezioni il centrodestra ha determinato un fatto storico eleggendo la prima donna italiana Presidente del Consiglio. Finora la massima carica ricoperta da una donna era stata quella di Elisabetta Alberti Casellati come presidente del Senato, rieletta nella nostra Basilicata e oggi ministra per le Riforme nel governo. A lei rivolgo un augurio particolare. Sono sicuro che saprà rappresentare le istanze dei nostri territori che ha conosciuto durante la campagna elettorale, insieme ai progetti e alle ambizioni che i lucani le hanno affidato. Aver contribuito come lucani a portare nell’esecutivo una persona di valore ci rende orgogliosi”.