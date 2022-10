Il saluto del ministro Lamorgese a Polizia e Carabinieri: "Orgoglio di come ogni giorno si sia costruita la sicurezza"

"Ho avuto modo, come autorità nazionale di pubblica sicurezza, di apprezzare, in questi tre anni segnati da avvenimenti inattesi, la professionalità e l’umanità di donne e uomini delle forze di polizia nell’affrontare innumerevoli prove, molte delle quali estremamente impegnative. Sono certa che il legame indissolubile con il Paese continuerà a rappresentare una risorsa preziosa per affrontare efficacemente le sfide del futuro, con competenza ed equilibrio”. Lo ha scritto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nei messaggi di ringraziamento rivolti al capo della Polizia, Lamberto Giannini, al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, e al capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi.

”Ho provato orgoglio nell’osservare come ogni giorno si sia costruita la sicurezza, all’interno della nobile cornice di alti valori costituzionali e nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini – ha concluso la titolare del Viminale – Nondimeno, sono stata estremamente fiera per lo spirito costruttivo e il senso di coesione che tutte le Forze di polizia hanno saputo esprimere, con riguardo soprattutto all’importante rinnovo contrattuale raggiunto e alle significative misure ad esso connesse, ma anche in occasione della recente iniziativa che ha portato ad un incremento delle dotazioni organiche”.