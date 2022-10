Presentato nella 'sua' Potenza l'archivio storico e fotografico di Emilio Colombo

Emilio Colombo, padre costituente ed esponente di primissimo piano della Dc. Presidente del Consiglio dei ministri dal 6 agosto 1970 al 18 febbraio 1972. Sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici dal 17 luglio 1953 al 6 luglio 1955 in numerosi governi (De Gasperi VIII, Pella, Fanfani I e Scelba). Più volte ministro della Repubblica (in particolare Ministro degli affari esteri, Ministro delle finanze, Ministro del tesoro, Ministro dell'agricoltura, Ministro dell'Industria e del Commercio e Ministro del bilancio), deputato alla Camera dal 1946 al 1992, europarlamentare dov'è stato Presidente del Parlamento Europeo e ha presieduto la Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, infine senatore a vita. Ma anche sindaco di Potenza dal 1952 al 1954. Nel 1950, in qualità di onorevole, venne incaricato dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi di studiare un disegno di legge finalizzato al risanamento dei Sassi di Matera. La proposta di legge di Colombo venne consegnata a De Gasperi nel 1951, presentata in parlamento come disegno di legge n. 2141 “Risanamento dei Sassi di Matera”, ed infine approvata all'unanimità il 17 maggio del 1952 come la “Legge speciale per il risanamento dei Sassi” (n. 619) che, in virtù del suo propositore, divenne nota anche come "Legge Colombo"