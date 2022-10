La melanzana rossa di Rotonda dop alla quarta edizione di “Eruzioni del Gusto” a Napoli

Dopo “Milano Golosa”, la melanzana rossa di Rotonda dop ha fatto bella mostra di sé a Napoli, alla quarta edizione di “Eruzioni del Gusto” evento culturale ed espositivo sull’enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d’Italia, promosso dall’associazione culturale “ORONERO – Dalle scritture del fuoco” . Location della kermesse il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Napoli e Portici. “Anche in questa occasione abbiamo portato la nostra melanzana che ha catturato l’attenzione delle migliaia di visitatori – spiega Franco Bruno, presidente del Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop – a loro abbiamo spiegato le caratteristiche di questo ortaggio e soprattutto il suo elevato potere antiossidante, capace di contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi e dell’invecchiamento cellulare, e le sue proprietà benefiche che contrastano i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Per l’alta presenza di carotene che ha influssi benefici sulla vista e pelle e che permette alle ossa di crescere in modo omogeneo”. Nell’area show cooking è stato un trionfo di sapori con le ricette della tradizione preparate con la melanzana del Pollino. “Il giovane chef Giuseppe Franzese ha deliziato i palati di molti turisti – aggiunge Bruno – preparando dei primi e dei secondi gustosissimi”. Dopo Milano e Napoli l’appuntamento è ora con la “Festa di fine raccolto”, una tre giorni in programma dal 29 al 31 ottobre a Rotonda.