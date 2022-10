Tumore al seno: in Basilicata le iniziative per l'Ottobre rosa. L'Asp scende in campo potenziando il proprio personale

Mercoledì 19 ottobre 2022 a Palazzo San Gervasio è in programma la manifestazione “Ottobre rosa” per la lotta contro il tumore al seno. In quell’occasione, il Distretto di Venosa ed il Consultorio Familiare della cittadina oraziana attueranno attività di informazione e prevenzione sul carcinoma mammario fornendo alle donne la possibilità di avere risposte ambulatoriali sulla prevenzione. Inoltre, per quelle donne che non rientrano nella fascia garantita dal programma di screening regionale, verrà data la possibilità di sottoporsi a mammografia gratuita che verrà prenotata in quella fase. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.00 presso il Punto Salute di Palazzo S. Gervasio dove la manifestazione si svolgerà in collaborazione con l’Associazione “Circolo Culturale Femminile” di Palazzo S. Gervasio e con la coadiuvazione dei medici Maria Napoli Dirigente dell’unità di ginecologia dell’ospedale di Venosa e Aldo Cammarota del CROB di Rionero. In programma anche un incontro pubblico sull’auto palpazione del seno. Il Direttore Generale f.f.della Azienda Sanitaria di Potenza Luigi D’Angola, sottolinea l’importanza di tali giornate dedicate alla prevenzione, evidenziando come proprio la Asp sia molto attenta alla tutela della salute delle donne tanto che sono state riavviate le attività di screening oncologico e del carcinoma cervico-uterino”. A tal proposito, il Direttore annuncia “il prossimo reclutamento di personale ostetrico in esito ad un avviso espletato di recente e che vede in graduatoria utile circa 87 unità ostetriche”.