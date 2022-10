Raccordo Autostradale 'Sicignano-Potenza', domani interdizione al transito tra Buccino e Balvano

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, nella mattinata di domenica prossima, 16 ottobre, si renderà necessaria l’interdizione al transito tra le ore 6.30 e le ore 10.00 della tratta compresa tra Buccino (km 8,400) e Balvano (km 25,500), in entrambe le direzioni.

Nelle ore di chiusura del Raccordo, i mezzi in transito utilizzeranno percorsi alternativi indicati in loco; la circolazione sarà poi ripristinata nell’attuale configurazione stradale, che prevede l’attivazione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata del viadotto ‘Santa Venere II’ in direzione Potenza, in corrispondenza del km 18,820, sul nuovo viadotto già fruibile per il traffico.