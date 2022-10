Sanitopoli lucana: per Cupparo e Leone il gip decide il divieto di dimora a Potenza. Per entrambi, per effetto della Legge Severino, scatta la sospensione dalla carica

Domiciliari confermati per la sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio, sospesa dall’incarico per effetto della Legge Severino. Revocato il divieto di dimora a Potenza per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo. Per Spera resta confermata la sospensione dall’incarico per 12 mesi disposta dal gip Amodeo