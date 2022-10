Ritornano gli Open Days promossi da TotalEnergies: porte aperte a Tempa Rossa

Con “Porte aperte a Tempa Rossa”, dal 19 ottobre al 10 novembre ritornano, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, gli Open Days promossi da TotalEnergies EP Italia e dai partners della JV Tempa Rossa: Shell E&P Italia e Mitsui E&P Italia B. Saranno quattro giornate di apertura al pubblico del Centro Olio di Corleto Perticara per condividere con la comunità la conoscenza delle attività produttive svolte, oltre che le misure adottate per garantire massima sicurezza e tutela dell’ambiente.

Gli appuntamenti in programma sono quattro: mercoledì 19 e 26 ottobre, martedì 8 novembre e giovedì 10 novembre. Per partecipare è necessario prenotarsi, collegandosi al sito web www.it.total.com e cliccando sull’apposito link per scegliere una delle quattro date in calendario. I cittadini partecipanti all’iniziativa saranno accompagnati da personale tecnico di TotalEnergies che, durante le soste in alcuni punti di osservazione, forniranno risposte su ogni quesito o curiosità riguardanti processo produttivo, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Per ogni appuntamento la partenza è fissata alle ore 8:45 dal parcheggio dell’area Pip di Guardia Perticara, con servizio di navetta gratuito. Prima della visita guidata sarà necessario sottoporsi a test antigenico rapido per il Covid 19 che sarà effettuato nel Centro Olio.