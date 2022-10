Sportello Online di Aql, l'Au Andretta: "Il SOL per rafforzare il dialogo con i cittadini-utenti"

C'è un modo facile, veloce e smart di accesso alle informazioni relative ai propri consumi, alle proprie forniture, alle proprie pratiche: è il modo nuovo di intendere i servizi da parte di Acquedotto Lucano. L'attivazione dello Sportello On Line (SOL) permette agli utenti di verificare la propria situazione nei confronti dell'ente, da qualunque parte ci si trovi, con un significativo risparmio di tempo e senza lunghi momenti di attesa. Sono migliaia le persone raggiunte in questi giorni da un SMS di Acquedotto Lucano per promuovere l'utilizzo dei propri servizi attraverso lo Sportello On Line(SOL).

Perché gli utenti dovrebbero utilizzare questo strumento? È l'amministratore Unico Andretta a spiegarlo: "si tratta di un modo facile, veloce e smart di accesso alle informazioni relative ai propri consumi, alle proprie forniture, alle proprie pratiche. È il nostro nuovo modo di intendere il sistema dei servizi". Questi gli indiscutibili vantaggi: verificare, da qualunque posto ci si trovi, la propria situazione, senza dispendio di tempo e senza attese telefoniche. Gli utenti stanno diventando sempre più consapevoli di desiderare prestazioni efficienti da parte di AL. "È nostra intenzione, ha dichiarato Andretta, instaurare un rapporto di fiducia con gli utenti, fondato sulla credibilità della proposta, che avviene attraverso l'erogazione dei servizi. Questo è lo scopo a cui si sta dedicando tenacemente AL". Tutto ciò si traduce nella volontà di dialogare costantemente con i cittadini-utenti che si vuole rendere sempre più consumatori consapevoli.

Proprio per questo basta fare un SOL click