Meloni riunisce gli eletti, c'è la lucana Di Maggio: 27 anni, più giovane parlamentare di FdI

"Ho aspettato fosse ufficiale ma non trovavo le parole giuste per descrivere quanto stesse accadendo", ha scritto Di Maggio sui social. "Da oggi - rimarca - inizia un nuovo tempo per l’Italia, quello della responsabilità: il nostro obiettivo sarà rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti gli italiani. Metterò a disposizione le mie energie e le mie competenze per non deludere le persone che mi onoro di rappresentare e che mi hanno dato fiducia. Il mio pensiero va a chi con me ha combattuto questa battaglia e a chi con me ne ha perse altre". Ed una riflessione: "Grazie ai miei genitori, a mia sorella, a Francesco, ai miei nonni, alla mia famiglia, e a chi dal Cielo mi sorride. Grazie a Fratelli d’Italia, una comunità umana che mi ha accolto anni fa e mi ha accompagnato per mano fino a qui. Adesso c’è da mettersi al lavoro. Abbiamo un Paese da risollevare!"