Giornata Nazionale del Camminare: il gruppo dei Camminatori Amatoriali Satrianesi in cammino

"Oggi 9 ottobre 2022 in occasione della Giornata Nazionale del Camminare anche Satriano di Lucania con il gruppo dei Camminatori Amatoriali Satrianesi era in cammino. Una camminata di circa 10 km tra borgo e natura è stata partecipata e vissuta con molto entusiasmo. Si è partiti dalla piazza principale del paese, si è percorso una parte del centro storico per poi raggiungere la campagna incontaminata. Durante il percorso si è fatto visita ad un campo biologico di peperoni. I CAMMINATORI AMATORIALI SATRIANESI ritengono che camminare aiuta il corpo e la mente ma soprattutto favorisce la socializzazione e la scoperta dei nostri luoghi. Non solo oggi, per noi il cammino continua... ". Così i 'Camminatori Amatoriali Satrianesi'.