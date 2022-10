Operazione Dda di Potenza, la sindaca di Lagonegro Di Lascio ai domiciliari: chiese di spegnere i ripetitori dei cellulari

La sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio, avrebbe chiesto ai gestori delle compagnie telefoniche di disattivare i ripetitori dei cellulari in determinate zone della Basilicata così da impedire agli elettori che non sostenevano Francesco Piro, candidato alle scorse elezioni politiche, di essere raggiungibili. È quanto emerso dalle indagini della procura della Repubblica di Potenza, diretta da Francesco Curcio, che vede 100 indagati in tutta la regione. Di Lascio, ora agli arresti domiciliari, avrebbe utilizzato la propria posizione di sindaca per compiere atti ritorsivi nei confronti di chi aveva apertamente affermato che non avrebbe votato per Piro alle politiche del 25 settembre scorso. Dalle indagini è emerso che la richiesta di Di Lascio era stata quella di disattivare "i ponti radio". Una richiesta però respinta dai funzionari delle società che gestiscono le reti di telefonia mobile.