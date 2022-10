Potenza, la biblioteca per l'infanzia è un'eccellenza e oggi spegne 40 candeline

Tremila e duecento tesserati, oltre 20 mila testi a disposizione, due libri prodotti attraverso i laboratori di scrittura nel periodo della pandemia. Sono alcuni dei numeri della Biblioteca per l'infanzia del Comune di Potenza che ha festeggiato, stamani i 40 anni dalla sua apertura. La ricorrenza è stata utile per tracciare un bilancio dell'attività ed elencare le prospettive per il futuro, auspicando una ripresa dopo gli anni difficili della pandemia: all'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore comunale all'istruzione, Alessandra Sagarese, il dirigente di settore, Giuseppe Romaniello, la dirigente dell'epoca dell'apertura, Rosa Maria Salvia, e il responsabile della biblioteca Domenico Mancusi, che hanno ricordato "la missione di inclusività e di accoglienza" di una struttura simbolo della città capoluogo, che si è dotata anche di una nuova insegna, un totem che raccoglie un insieme di matite, realizzata dall'architetto Mariangela Ludovica Santarsiero. "Ogni anno - ha detto Mancusi - abbiamo 150-200 tesserati nuovi. I laboratori, che quest'anno compiono 20 anni, sono frequentati da tantissimi ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Per il futuro? Servirebbe una pianta organica giusta per le nostre esigenze - ha concluso - dovremmo essere aperti tutti i giorni non solo tre come avviene oggi". I prossimi appuntamenti prevedono il 20 ottobre la ripresa in presenza del laboratorio di scrittura in 25 incontri settimanali, con 30 allievi provenienti anche dai paesi della provincia; mentre il 20 novembre al Teatro Stabile, la presentazione con rappresentazione scenica del libro 'La Natura ai tempi della Pandemia', realizzato dai ragazzi della biblioteca durante il lockdown.