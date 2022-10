“Versi sotto le stelle” arriva alla sua terza edizione

Ancora pochi giorni per partecipare al concorso di poesia indetto dall’Associazione teatrale culturale marsicana “Versi sotto le stelle”. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione accoglie iscritti da ogni parte d’Italia e numerose adesioni, basti pensare che lo scorso anno la giuria si è ritrovata a esaminare più di quaranta componimenti. Tanti, infatti, gli appassionati di poesia che possono dare libero sfogo alla propria creatività: non vi è un tema conduttore, per cui i poeti, o aspiranti tali, potranno sbizzarrirsi su qualsivoglia argomento. Ciò che importa, invece, è che le poesie non siano superiori ai 30 versi, e che siano inviate in forma anonima evitando, quindi, qualsiasi tratto distintivo, che possa ricondurre all’autore del componimento, garantendo così la totale trasparenza nella valutazione degli elaborati; sono ammesse, inoltre, opere dialettali a patto che siano corredate da una traduzione in italiano. La giuria, che per il momento rimane anonima, sarà composta da «Membri che si sono distinti negli anni per competenza e professionalità» si legge nel bando, riunendo professionisti nel campo della cultura. La valutazione delle poesie sarà effettuata attribuendo un punteggio che va da uno a dieci per ognuno dei seguenti parametri: la forma, ossia la competenza linguistica e la correttezza formale, il contenuto e la sua originalità, la comunicazione e quindi la capacità di trasmettere emozioni e, infine, l’analisi stilistica da misurare attraverso l’uso del lessico e delle figure retoriche.

Le dieci poesie che avranno ottenuto il punteggio più alto avranno accesso alla finale che si terrà il 15 ottobre, a partire dalle 20.30, presso la sala convegni del Comune di Marsico Nuovo, dove le poesie finaliste saranno declamate da attori locali, in una serata dedicata a musica e poesia e alla promozione di talenti lucani.

Una manifestazione, dunque, che ha l’obiettivo di «Stimolare la persona ad esprimere in versi i propri sentimenti per condividerli con gli altri, […] far apprezzare e far scoprire ad un pubblico sempre più numeroso il piacere, le sensazioni, le emozioni che possono suscitare in ognuno di noi versi e suoni di parole che raccontano e descrivono immagini, sentimenti, esperienze, mondi reali e immaginari, paesaggi meravigliosi e straordinari».

La scadenza del bando è fissata al prossimo 8 ottobre, per cui è il momento giusto per tirar fuori dal cassetto qualche vecchia poesia o per fare uno sforzo di creatività e mettere nero su bianco la propria vena artistica.