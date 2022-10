Il nuovo padiglione all’ospedale di Lagonegro resta un miraggio, il forzista Piro sbotta contro i burocrati della vecchia politica

“Perché la gara per la costruzione del nuovo padiglione, dell’ospedale di Lagonegro, dopo tanto lavoro del Governo Regionale, non parte? Chi è che, ancora, dopo anni, continua a giocare ai danni della Sanità pubblica del Lagonegrese? Chi sono i responsabili di tanto ritardo? E perché? Ora basta. La politica ha fatto la sua parte: perché gli uffici preposti, non procedono all’appalto dell’opera? Chi c’è dietro? Cosa si inventeranno? Quale documento chiederanno ancora, per continuare a perdere tempo? Il tempo delle prese per i fondelli è terminato”. Così il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro che ha inviato una nota di richiesta di accesso agli atti alla Stazione Unica Appaltante e all’Asp intesa a capire perché l’opera non sia ancora stata appaltata. “Non escludo – dice – manifestazioni pacifiche con tutti i cittadini che si vedono precluso il diritto alla salute nonostante la politica e il Governo regionale abbiano fatto tutto quello che potevano. I ‘tatticismi’ e la finta ‘burocrazia’ di alcuni ‘funzionari’ legati alla vecchia politica non possono essere più consentiti”.