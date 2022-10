"Politiche femminili: il ruolo dei Comuni sui servizi all'infanzia": a Muro Lucano il focus dell'Ufficio regionale di Parità

"Il Sindaco Setaro e l'assessora Margiotta hanno accolto di buon grado l'iniziativa dell'Ufficio che intende far tappa in diversi comuni lucani per riflettere e lavorare sui servizi per l'infanzia nelle varie comunità lucane. Estendere e migliorare questi servizi è fondamentale nella lotta al divario di genere, difatti esiste una relazione molto stretta tra partecipazione delle donne al mercato del lavoro e estensione dei servizi per la prima infanzia. All'incontro parteciperà anche l'assessore regionale alle attività produttive Alessandro Galella ed esperte del settore, educatrici e pedagogiste, al fine di arricchire il dialogo con spunti e riflessioni meritevoli. Introdurrà la discussione la cantatrice lucana dott.ssa Luisa Picerno con un bellissimo monologo scritto per l'occasione", così in una nota congiunta la consigliera effettiva Pipponzi e la consigliera supplente Mignoli