La prima guida dedicata all’arte urbana passa anche dalla Basilicata

C’è un po’ di Lucania nella prima guida interamente dedicata all’arte urbana in Italia intitolata “Street Art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone”. Un volume uscito pochi giorni fa che porta le firme di Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, aka “Travel on art” (per i più social) che hanno esplorato in lungo e largo la penisola alla ricerca dei suoi musei a cielo aperto. Perché di questi si tratta. Luoghi in cui non è necessario acquistare un biglietto, mettersi in fila, attenersi a orari di apertura e chiusura per poter apprezzare le opere d’arte.

Quello delle due blogger e autrici è stato un viaggio lungo sette anni che ha portato, poi, fino alla nascita di un libro-guida che tocca e attraversa ben 58 località e 17 regioni. Tra queste non poteva mancare anche la Basilicata, con Stigliano, borgo che conta meno di quattromila abitanti situato nel cuore della montagna materana di cui si è sentito parlare molto negli ultimi anni grazie ad Appartengo, il progetto di arte pubblica che ha dato nuova linfa vitale a un paese vittima, come molti altri in regione, dello spopolamento.

Non a caso tra i professionisti del settore culturale che hanno dato il proprio contributo nel testo, interpellati da Anna e Anastasia, c’è anche Pietro Micucci, il fondatore di Appartengo, che a Stigliano ha portato artisti provenienti da tutta Italia e non solo.

Circa un anno fa le autrici erano giunte, infatti, in terra lucana e nel comune del materano descrivendolo come un posto abitato da anime “che aprono il loro cuore a chi le viene a visitare” dove “l’arte è intimamente legata alla magia del territorio e alle storie di chi lo abita”.

“Street Art in Italia” non è una mappa, non vuole essere una critica d’arte, ma vuole aprire gli occhi del lettore sulle sfumature del turismo contemporaneo; è un itinerario lungo un intero paese da compiere muniti di curiosità e di voglia di conoscere l’umanità, oltre che i luoghi, i progetti e le persone che animano gli spazi pubblici ritagliati nelle città e nei borghi dedicati all’arte.