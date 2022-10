Bolognetti sul trasferimento del magistrato Colella: "Un successo della mia azione politica, di lotta e di denuncia"

"Il trasferimento del dr. Salvatore Colella da Matera e dalla Basilicata è un successo che rivendico alla mia costante azione politica, di lotta e di denuncia. Il Csm, la procura di Catanzaro, la Presidenza della Repubblica e il Ministero di fu giustizia e senza grazia hanno una lunga raccolta di miei esposti. Esposti con i quali fu costretto a confrontarsi lo stesso Ermini quando venne in visita in Basilicata nell'ottobre del 2019. Sì, rivendico questo risultato. E nel rivendicarlo aggiungo che i Radicali erano troppo impegnati in altro per supportare la mia azione e le mie denunce, e che la stessa Radio Radicale si è ben guardata dal valorizzare i miei servizi. Gente senza onore, senza dignità e senza lealtà", questo il commento di Maurizio Bolognetti, storico esponente dei radicali.