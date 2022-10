Il delitto di Grassano: Gabriele Acquafredda si è costituito. È accusato di omicidio volontario

E' accusato di omicidio volontario, Gabriele Acquafredda, il giovane di 20 anni che nella tarda serata di ieri ha ucciso con diverse coltellate Mario Marchetta, di 35, all'interno del suo bar, a Grassano (Matera). Secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri, dopo aver colpito il barista, Acquafredda si e' allontanato lasciando il coltello da cucina utilizzato per colpire il 35enne nei pressi dell'esercizio commerciale. Poco dopo il giovane si e' costituito ai militari dell'Arma che, nelle scorse ore, hanno ascoltato diverse persone per comprendere i motivi alla base dell'omicidio. Si e' appreso inoltre che Marchetta non e' morto nell'ospedale di Tricarico, come scritto in precedenza, bensi' durante il trasporto in ambulanza verso il campo sportivo di Tricarico dove era previsto l'arrivo di un elicottero del 118 Basilicata soccorso che l'avrebbe trasportato al San Carlo di Potenza.