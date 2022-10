Progetto SE.G.NI: inaugurato il primo nido interaziendale in Basilicata, per Pipponzi e Mignoli un modello di welfare più vicino a donne e famiglie

Con una nota congiunta Pipponzi e Mignoli, in rappresentanza dell'Ufficio regionale della Consigliera di parità, esprimono grande soddisfazione e si complimentano con tutto il partenariato di Associazioni ed Enti che hanno dato vita al secondo appuntamento del progetto SE.G.NI. ovvero all’inaugurazione del primo Nido interaziendale in Basilicata “Piccolo nido” nell'area industriale di Tito. "Questo asilo interaziendale, che coinvolgerà 17 bambini provenienti dalle famiglie dipendenti delle aziende e in condizioni di vulnerabilità, costituisce un passo fondamentale che la nostra regione compie nella lotta alla povertà educativa ed inaugura - concludono Pipponzi e Mignoli - un nuovo modello di Welfare regionale che auspichiamo possa essere sempre di più vicino alle famiglie e alle donne".