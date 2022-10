Camera di commercio della Basilicata, ecco "Ottobre Orienta": webinar, orientamento e non solo

Prende il via nei prossimi giorni "Ottobre Orienta", l'iniziativa della Camera di commercio della Basilicata promossa nell'ambito del progetto Fondo di Perequazione Unioncamere "Giovani e Lavoro" e "immaginata per sostenere gli sforzi di chi cerca lavoro, chi vuole cambiare occupazione e chi vuole mettersi in proprio, in un panorama complesso e incerto come quello attuale". In una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'ente camerale lucano, è sottolineato che "quattro video webinar e sette newsletter verranno pubblicati dal 3 al 26 ottobre sulla pagina Facebook della Cciaa, per informare gli interessati sui tanti servizi del sistema camerale per l'orientamento, l'alternanza scuola-lavoro e la formazione. I video webinar vedranno come protagonisti esperti formatori e coach come le professioniste di Azione Ikigai e Massimiliano Linguiti, e verteranno su consigli pratici e su mappe visuali (scaricabili gratuitamente) per conoscersi meglio, focalizzare lo scopo del proprio lavoro, fare personal branding e organizzare un'attività di business ponendosi le giuste domande e riflettendo passo passo su tutto ciò che occorre per effettuare scelte consapevoli". "E' nostro dovere - ha evidenziato il presidente della Camera di commercio lucana, Michele Somma - avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sostenere chi già è occupato e deve riqualificarsi, fornire strumenti a chi è temporaneamente disoccupato, potenziare le leve disponibili a chi voglia mettersi in proprio o aprire un'impresa. Ecco perché da quest'anno abbiamo dato il via ad una iniziativa sperimentale di divulgazione estremamente importante, che si inserisce nel vasto ventaglio di servizi che la Camera di commercio ha nei settori dell'orientamento, della formazione e del supporto all'autoimprenditorialità".