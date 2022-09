La lettura ottimistica di Pepe (Lega) dopo il voto: «Non è scattato un seggio, ma il risultato è più che soddisfacente»

"Per quanto mi riguarda l'istituto dell'autosospensione nella Lega non esiste, men che meno esiste quella a convenienza o ad intermittenza. Chi e' fuori e' fuori". Lo ha detto ai giornalisti, a Potenza, il responsabile Mezzogiorno della Lega, il senatore lucano Pasquale Pepe, a proposito dell'autosospensione dalla Lega dei consiglieri regionali di Basilicata Massimo Zullino e Giovanni Vizziello, annunciata nelle scorse settimane. Pepe, nel corso di una conferenza stampa per analizzare il risultato delle elezioni politiche in Basilicata, alla quale hanno preso parte l'assessore regionale Francesco Fanelli oltre a dirigenti provinciali e regionali del partito, ha spiegato che "la delusione deriva solo dal fatto che non sia scattato un seggio per la Lega, ma il risultato e' piu' che soddisfacente, i numeri parlano chiaro , dall'Emilia Romagna compresa in giu', la Lega in Basilicata e' stata la prima in assoluto. E' un risultato in controtendenza rispetto al dato nazionale, in Basilicata - ha aggiunto Pepe - abbiamo preso il 2,7 in piu' rispetto al 2018. Segno che c'e' un'ossatura importante del movimento, una classe dirigente importante , nonostante qualche ammutinato e qualche voltagabbana". Quanto alla situazione in seno alla maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale, Pepe ha chiesto "senso di responsabilita', e che si dia un supporto serio e concreto al governatore Bardi , auspicando che lui se lo faccia dare. Da queste elezioni politiche - ha concluso - emerge che il centrodestra non e' maggioranza in Basilicata e, in vista delle prossime regionali, bisogna stare con i piedi per terra ed ascoltare ed aiutare la gente ".