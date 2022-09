Si è spento Juan Antonio Farenga, figlio di uno dei fondatori lucani del Boca Juniors

Il cordoglio di Simonetti (Cseres): "Farenga è stato in Basilicata nel 2010 per la presentazione del Libro “Noi Boca, quando i lucani fondarono il Boca Juniors” e ricevette la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Muro Lucano che si impegnò ad intitolare ai Farenga il capo sportivo comunale. Juan Antonio fu prezioso per il racconto e la documentazione sulla fondazione della squadra di calcio. Il contributo di Farenga finalmente dopo oltre un secolo dimostrò che furono due lucani ed altrettanti genovesi a realizzare l’impresa da sempre accreditata ai soli migranti liguri. Fa bene ora il Comune a mantenere l’impegno per il nome dello Stadio e Anche la Regione se riaprisse il Museo di Lagopesole, chiuso da circa 16 mesi, dove sono conservati gli atti di Fondazione del Boca Juniors."