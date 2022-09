Elezioni, la soddisfazione del circolo di FdI di Vietri di Potenza

"ll circolo di Fratelli d'Italia di Vietri di Potenza esprime soddisfazione per i risultati elettorali che ripagano anni di lavoro e dedizione durante i quali non sono mancati sacrifici in nome della coerenza che comunque oggi è risultata vincente. L'elezione di ben tre parlamentari espressione del partito meloniano in Basilicata costituiscono un successo storico che bisogna coltivare con responsabilità e visione per le prossime sfide che ci attendono. A Giorgia Meloni, che con ogni probabilità avrà l'onere e l'onore di guidare il prossimo governo, vanno i nostri migliori auspici. Il suo primato di donna nella storia politica di questo paese deve inorgoglire tutti. È comunque un forte segnale di cambiamento rispetto ad una politica che ci ha abituati sempre e solo a declinazioni maschili. A tutti gli eletti, al di là degli schieramenti partitici, va il nostro augurio di buon lavoro". Così una nota del circolo di FdI di Vietri di Potenza.