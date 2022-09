Potenza Calcio, il patron Macchia accende i riflettori sulle "macerie" ereditate da Caiata

Donato Macchia, presidente del Potenza, "in qualità di maggiore azionista" della società calcistica che milita nel girone C della Lega Pro, ha fotografato, stamani, nel capoluogo lucano, il quadro della situazione economica e gestionale ereditata, nel mese di giugno scorso, da Salvatore Caiata, da pochi giorni rieletto deputato FdI. "Abbiamo trovato una situazione economico-finanziaria differente da quella che ci era stata prospettata". "A fronte di un ammontare di passività che si aggirava intorno al milione e 700 mila euro - ha evidenziato Macchia - si è evidenziato una dato di gran lunga superiore. Abbiamo trovato macerie e ancora altre non è escluso che ne verranno fuori".