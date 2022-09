Per un turista straniero interessato all'Italia la Basilicata è una piacevole novità: lo certifica l'Apt

"La Basilicata è la novità per il turista internazionale interessato all'Italia": lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, il quale ha partecipato a New York alla settima edizione della conferenza "Travel Hashtag". Secondo Nicoletti, "l'impegno della Regione Basilicata per l'apertura ai mercati esteri ha avuto un palcoscenico prestigioso e particolarmente promettente per i nostri operatori. In molti conoscono Matera, ma tutti sono interessati alla scoperta di luoghi nuovi caratterizzati da autenticità e capacità di coinvolgimento. La nostra presenza qui - ha continuato - è parte di una precisa strategia volta a rafforzare la quota di mercato internazionale interessata alla Basilicata turistica. Anche per questo abbiamo presentato in questa occasione il progetto Roots-In, Borsa del Turismo delle Origini, al cospetto di Tour Operator e giornalisti assai interessati a questa nicchia di turismo dai risultati consistenti e in crescita - ha concluso il direttore generale dell'Apt - anche dopo la pandemia".