Sul caso di Hasib Omerovic è +Europa a scagliarsi contro il ministro dell'Interno Lamorgese

"Ad oggi non è ancora arrivata risposta dalla ministra degli Interni Lamorgese all'interrogazione che ho presentato ormai quasi 20 giorni fa. Un'interrogazione che non riguarda gli aspetti di competenza dell'autorità giudiziaria. C'è stata una mancanza di rispetto istituzionale da parte del ministero dell'Interno e della ministra nei confronti del parlamento. Credo che un fatto di tale gravità necessitasse di una risposta formale, c'è ancora tempo. Se questo non dovesse avvenire io mi faccio carico di presentare come prima interrogazione della nuova legislatura a quello che sarà il nuovo ministro dell'Interno la stessa interrogazione". Lo ha dichiarato Riccardo Magi, leader di +Europa, durante una conferenza stampa alla Camera dei deputati sul caso di Hasib Omerovic, il disabile caduto dalla finestra durante un controllo della polizia.