A Potenza firmata un'intesa contro la tratta e lo sfruttamento

E' stato sottoscritto oggi a Potenza, dal prefetto Michele Campanaro e dal presidente della "Società cooperativa sociale Adan", Giovanni Ferrarese, un protocollo d'intesa per l'avvio del progetto "Persone, non schiave". Lo ha reso noto la Prefettura potentina. "E' essenziale intervenire con competenze specifiche in un ambito così delicato - ha sottolineato il prefetto - consolidando le sinergie con gli enti locali, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato per favorire la diffusione di buone prassi a livello locale e accompagnare le vittime in percorsi di fuoriuscita da circuiti di illegalità, per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa e di un efficace grado di inserimento sociale".