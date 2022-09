Bando “Green Communities” del Pnrr: il comune di Latronico è capofila, il punto di De Maria e Pittella

E’ stata pubblicata in data odierna la graduatoria dell’avviso pubblico delle “Green Communities”, all’interno della cornice del PNRR, e l’area territoriale composta dai comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Latronico, Lauria, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello -per un totale di 12 Comuni-, con una popolazione totale di 35 mila abitanti circa, ha vinto il progetto territoriale integrato dal titolo GSHC – Green Smart Human Communities: paesaggi umani sostenibili verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 per un finanziamento del valore di 4.242.771,07 €; unica realtà lucana che ha ottenuto il finanziamento a questo bando. Una sfida complessa in un periodo storico caratterizzato da una visione di sviluppo che deve fare i conti con i danni che negli ultimi 100 anni sono stati prodotti per assicurare una crescita economica che non sempre è andata a braccetto con la tutela della biodiversità.

La convenzione dei comuni, siglata all’interno del dettato normativo del testo Unico sugli Enti Locali, recupera un nuovo rapporto tra uomo e natura nutrendo con la cultura della sostenibilità e dell’innovazione sociale il dialogo fra persone e ambienti naturali. “È una grande opportunità per le politiche virtuose – afferma il Sindaco di Latronico e coordinatore del progetto Fausto De Maria – che dobbiamo mettere in atto nel nostro territorio, ci apre un nuovo mondo che sa di futuro per il Paese e non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità che siamo riusciti a cogliere grazie a una grande lavoro fatto nel periodo di Ferragosto. Siamo riusciti con sacrificio, insieme ad associazioni e professionisti del territorio, ad ottenere questo risultato, di cui beneficeranno le nostre comunità per i prossimi anni. Con la medesima sinergia e condividendo il percorso non dobbiamo sprecare questo lavoro, è importante che questa grande opportunità che abbiano costruito diventi, per la nostra area territoriale, un vero volano di sviluppo dal punto di vista ambientale ed economico”.

In questo modo il progetto integrato per la sostenibilità e la costruzione di una comunità consapevole, si posiziona all’avanguardia di un movimento culturale e di sperimentazione in cui i prototipi generati assumeranno la caratteristica della scalabilità, per consegnare a comunità con caratteristiche paesaggistiche ed antropologiche simili una traccia su cui innestare nuovi comportamenti idonei a ricercare un rapporto coerente tra uomo e biosfera. “Posso dire con fierezza che sono stato il primo –il commento del Presidente dell’Unione Lucana del Lagonegrese Gianni Pittella- a parlare di questa grande opportunità per la nostra area territoriale e a condividere questa idea con tutti i Sindaci che, sono stati disponibili, abbiamo affidato il coordinamento di questo gruppo di lavoro a Fausto De Maria, primo cittadino di Latronico. E’ stata una vittoria collettiva perché preparata con il coinvolgimento delle forze culturali e ambientalistiche dei due enti Parco e di cittadini che hanno partecipato alle nostre riunioni preparatorie dei progetti che abbiamo poi candidato. Con grande soddisfazione siamo stati gli unici in Basilicata a vincere questo bando, quando si perseguono obiettivi con tenacia poi si ottengono anche belle vittorie che diciamo sono a tutto vantaggioso dalla nostra comunità, unita e compatta, sul tema della sostenibilità ambientale”.

“Un risultato tanto più importante – conclude Pittella- perché si può proiettare anche nel futuro perché diventare Green community significa, anno dopo anno, poter contare sul sostegno finanziario regionale e nazionale, così come è stato già anticipato dall’Assessore regionale all’ambiente Cosimo Latronico e come sicuramente vorrà fare il nuovo governo perché come dire essere Green community significa sviluppare tutte le potenzialità in termini ambientalistiche che questo territorio è dotato.”