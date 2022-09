Il procuratore di Matera, Argentino, lascia l'incarico per raggiunti limiti di età. Bardi: "Dedizione a tutela della legalità nel Materano"

"Al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, Pietro Argentino, che lascia l'incarico per raggiunti limiti di età, rivolgo, anche a nome del governo regionale, un sentito ringraziamento per l'impegno svolto in questi anni con alta professionalità e dedizione a tutela della legalità nel Materano". Con questo messaggio - diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha "inteso salutare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, Pietro Argentino, che lascia l'incarico per raggiunti limiti di età". "Il suo lavoro - ha proseguito il governatore lucano - ha certamente contribuito a rafforzare l'amministrazione della giustizia in una zona che richiede ancora grande attenzione da parte delle forze dell'ordine, della magistratura e delle istituzioni locali per assicurare alla comunità il sereno svolgimento della vita sociale e produttiva".