Il ministro della Salute uscente ce la fa. Il Vesuvio ed un collegio blindato in quel di Fuorigrotta a Napoli, portano bene al potentino Speranza il quale era candidato nel plurinominale come capolista del Pd. Lo stesso collegio, ma all'uninominale, ha bocciato nomi di peso come Luigi Di Maio e Mara Carfagna premiando l'ex ministro Costa espressione dei pentastellati.